Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

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24.05.2020, 5:30, Новости дня

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение Вашингтона о возможности применения мер в отношении Тегерана за поставку топлива в Боливарианскую Республику, информирует Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.

Танкер под названием «Fortune»( «Удача») был замечен к северу от государства Тринидад и Тобаго в 16.51 (23.51 мск), передает ТАСС.

Напомним, во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранскую авиакомпанию Mahan Air подозревают в вывозе золота из Венесуэлы. В среду стало известно о возможности введения новых американских санкций против Ирана для предотвращения экспорта иранской нефти в Венесуэлу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о схеме покупки нефти у Венесуэлы и попытках США противодействовать этому.



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