Юрий Лоза раскритиковал оказавшихся в «чудовищном положении» Пригожина и Тарзана

24.05.2020, 5:30, Разное

Российский певец и музыкант Юрий Лоза подверг критике заявление продюсера Иосифа Пригожина и Тарзана о том, что в пандемию коронавируса им не хватает денег, и они находятся в «чудовищном положении». По словам поэта, у звезд такой величины в отличие от простых людей должны иметься сбережения.

Юрий Лоза склонен считать, что если до пандемии звезды эстрады не бедствовали, то они могли накопить достаточно финансов, чтобы пережить сложившуюся ситуацию. Поэтому музыкант не верит, что у Пригожина или Глушко «нет в загашнике денег». При этом певец не отрицает, что определенные сложности возникли, так, Юрий Лоза сейчас живет на пенсию, которая составляет 12 000 рублей.

Композитор посоветовал не жаловаться в Сети, а заняться монетизацией песен, это может помочь в восполнении убытков, произошедших во время пандемии коронавируса. Также заработать поможет авторское исполнение песен.

Ранее Иосиф Пригожин признавался, что почти все российские эстрадные исполнители бедствуют из-за отсутствия возможности зарабатывать.