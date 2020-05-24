Экстремальная посадка

24.05.2020, 5:06, Разное

Жителей Екатеринбурга, высадивших деревья в парке, назвали «эко-экстремистами» и пригрозили им полицией и ФСБ.

В Екатеринбурге в годовщину противостояния в сквере вызрел новый экологический конфликт — вокруг парка Железнодорожников у Университета путей сообщения (УрГУПС). Руководство вуза собирается построить в парке спортивный комплекс с бассейном. А жители ближайших микрорайонов выступают за сохранение зеленой зоны.

Жители города высаживают деревья на месте вырубки в парке. Фото: Владислав Постников

На состоявшемся 14 мая заседании экологического совета при главе города чиновники были возмущены «самоуправством» екатеринбуржцев, которые 11 мая вышли на импровизированный субботник и высадили в парке 47 саженцев деревьев. Акция стала ответом на прошедшую в декабре вырубку.

— Чиновники кричат о том, что эта акция — пиар общественных активистов, — говорит живущий рядом с парком пенсионер Леонид Пономарев. — Но я — обычный горожанин, я никогда не участвовал в политических акциях. Мне просто нравится гулять по парку и дышать воздухом.

Ежедневно Пономарев гуляет в парке с собакой. Утром 3 декабря, зайдя в парк, он обнаружил вместо нескольких деревьев пеньки.

Пилили, очевидно, ночью.

Пономарев написал заявление в природоохранную прокуратуру. Пока его заявление «гуляло» по разным инстанциям, деревья продолжали исчезать на ближайших к месту вырубки участках.

В конце декабря жители ближайших микрорайонов обратились к главе Железнодорожного района Курочкину с просьбой «спасти парк и не допустить строительство в зеленой зоне». После новогодних праздников пришел ответ: «Разрешение на вырубку комитетом благоустройства не выдавалось». По факту незаконной вырубки Пономарев обратился в полицию (позже пришел отказной материал). И тут же получил еще одно письмо из местной администрации, что земля, на которой расположен парк, является федеральной, но находится в пользовании у вуза, который планирует на этом участке построить бассейн.

Жители города высаживают деревья на месте вырубки в парке. Фото: Владислав Постников

— Мы написали заявление с просьбой сохранить парк полпреду в УрФО и губернатору, — продолжает пенсионер. — После чего нас пригласили на встречу с представителями университета, помощником ректора Костромитиным и проректором Суворовым. Они подтвердили: на месте вырубки запланировано строительство бассейна.

В вузе информацию о строительстве бассейна сегодня не подтверждают. По информации собеседников «Новой», причины просты: денег нет, и предложенный проект до сих пор не утвержден, работа над ним еще ведется. Почему потребовалось ночью вырубать деревья для проекта, который еще не утвержден — вопрос без ответа. В конце февраля прокуратура вынесла университету предписание «на устранение нарушений, а также на возмещение причиненного окружающей среде материального ущерба, с привлечение к ответственности виновных лиц».

В начале марта инициативная группа горожан потребовала от представителей УрГУПС предъявить разрешение на вырубку, но безрезультатно. По заявлению местных жителей была проведена прокурорская проверка и отменено постановление «об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствие событий преступления», вынесенное полицией. Переписка с чиновниками продолжилась. Адресатами стали Администрация Екатеринбурга, которой были высланы предложения с альтернативными площадками для бассейна, Росимущество, Президент России, мэр Екатеринбурга, губернатор Свердловской области и омбудсмены страны и области. То есть чиновники всех уровней были в курсе, что вуз нарушил законодательство, а местные жители этим недовольны.

Был организован сбор подписей против вырубки деревьев в парке УрГУПС и переносе строительства бассейна на альтернативную площадку. Под заявлением подписались 1700 человек.

Десятого апреля транспортная прокуратура сделала вывод, что действиями УрГУПС был «нанесен вред имуществу Российской Федерации, а также нарушены права жителей на благоприятные условия проживания, окружающей среды». Вынесено предписание об устранении нарушений. Реакции на претензии прокуратуры не последовало. Понимая, что войну с чиновниками в эпистолярном жанре не выиграть, жители ближайших домов и городские активисты взяли в руки лопаты и отправились восстанавливать парк.

11 мая на месте вырубки горожане высадили новые саженцы. Почти полсотни деревьев были закуплены в одном из городских питомников. Как объяснил екатеринбургский координатор «Открытой России» и житель «Заречного» микрорайона Владислав Постников, на закупку было потрачено около сорока тысяч рублей. Узнав, для каких целей закупаются деревья, в питомнике часть саженцев дали бесплатно.

— Откуда мы взяли деньги? — переспрашивает Постников. — У нас есть чат жителей микрорайона, где проблема вырубки активно обсуждается. Кинули клич и сразу собрали нужную сумму. Люди, конечно, не против бассейна в районе, но только не вместо любимого многими парка.

14 мая на состоявшемся в администрации Екатеринбурга экологическом совете чиновники искренне возмущались самоуправством жителей «Заречного». Председатель «Экосовета» Ольга Старцева увидела в поведении горожан признаки «экологического экстремизма». А Александр Ковальчик, заместитель главы Екатеринбурга, заявил, что администрация обратится в ФСБ и МВД, чтобы силовики проверили действия защитников парка. Пока заявление в соответствующие органы не отправлено. Как пояснили «Новой» в администрации Екатеринбурга, юристы готовят документы для обращения.

Стоит отметить, что сам Ковальчик долгое время возглавлял муниципальное предприятие «Водоканал». В сентябре прошлого года в мэрии проходили обыски в связи с возбуждением уголовного дела по факту причинения серьезного экологического ущерба окружающей среде сотрудниками ЕМУП «Водоканал» как раз в тот период, когда организацией руководил Ковальчик. СМИ сообщали, что в отношении вице-мэра следственным комитетом Кировского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). И напоминали, что в 2013 году его задерживали за хищение денежных средств и предъявляли обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Ни одно из дел до суда к настоящему моменту не дошло.

15 мая жителям «Заречного» пришел ответ из Росжелдора, согласно которому финансирование строительства бассейна из федерального бюджета не предусмотрено, хотя буквально за два дня до этого глава Екатеринбурга заявлял, что деревья все равно будут вырублены, так как на бассейн выделены федеральные деньги. Налицо несогласованность властей разного уровня в рамках одного небольшого проекта.

— 20 мая в парк УрГУПС выезжали члены экологического совета при главе Екатеринбурга, — рассказала «Новой» Виктория Мкртчян, заместитель начальника департамента информационной политики городской администрации. — Члены совета и представители вуза пришли к выводу, что здесь действительно нужен бассейн. Эту идею поддерживают и студенты, и жители ближайших микрорайонов. Когда и где будет строительство — это пока вопросы без ответов. Сначала нужно разработать проект благоустройства набережной, только после этого принимать решение по другим объектам.

Члены экосовета также посмотрели место, где активистами были посажены деревья, и пришли к выводу, что деревья посажены хаотично, породы подобраны не совсем правильно, поэтому есть опасения, что многие деревья зиму не переживут. При этом член экологического совета Людмила Аткина заявила, что у деревьев есть шанс выжить, если активисты будут за ними ухаживать. Таким образом, члены комиссии продемонстрировали, что ни город, ни вуз за этими деревьями следить не будут. Единственное, что они пообещали: без нужды выкапывать деревья не собираются. Если бассейн все-таки решат здесь построить, то саженцы пересадят в другое место.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»