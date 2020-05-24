 

Рейтинг кабинета министров Японии во главе с Абэ обвалился до 27%

24.05.2020, 4:53, Новости дня

Рейтинг поддержки кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ обвалился до 27%, свидетельствуют данные опроса, проведенного 23 мая общенациональным изданием Mainichi Shimbun совместно с японским Центром исследований социальных опросов.

По данным издания, рейтинг поддержки правительства Японии с начала апреля снизился почти вполовину и менее чем за три недели обвалился с 40% до 27%. Рейтинг неодобрения в то же время поднялся с 45% до 64%, передает ТАСС.

Издание подчеркивает, что уровень критики в отношении главы японского правительства Синдзо Абэ вышел на самый высокий с июля 2017 года уровень, когда премьер и его окружение оказались вовлечены сразу в несколько крупных скандалов. Тогда уровень поддержки правительства обваливался до 26%. При этом издание признает, что «методы проведения опросов с годами менялись, поэтому прямое противопоставление [данным предыдущих опросов] может быть не совсем корректным».

Данных о количестве респондентов изданием не приводится.

Напомним, министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага. В МИД РФ заявили, что «вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности».

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил.



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