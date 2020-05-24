 

Вменяем ли? Захватившего заложников в центре Москвы готовят к экспертизе

24.05.2020, 4:35, Разное

Мужчину, взявшего в заложники шесть человек в “Альфа-банке”, направят на психологическую экспертизу. Сообщается, что молодой человек задержан спецслужбами и находится в неадекватном состоянии. Такое поведение требует дополнительной проверки и экспертного заключения.

Ранее стало известно, что мужчина угрожал заложникам и заявлял, что приведет в действие взрывное устройство. По словам захватчика, взрывчатка находилась у него в пакете.

После того, как мужчина высказал свои требования, на место происшествия выехал отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Сотрудникам спецназа удалось произвести штурм и обезвредить захватчика.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего. Следователи продолжают работают на месте ЧП.



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