 

Опасающаяся за жизнь Бузова окружила себя усиленной охраной

24.05.2020, 4:35, Разное

Ольга Бузова не смогла проигнорировать ситуацию, произошедшую днем в одном из московских банков. По словам певицы, она была готова встретиться с захватчиком банка и помочь пострадавшим. Сейчас звезда начала беспокоиться о том, что молодой человек попробует снова связаться с ней.

Мужчина, захвативший “Альфа-банк”, уверял, что у него есть пару вопросов к Ольге. Телеведущая моментально отреагировала на заявление захватчики и подтвердила свою готовность вступить в переговоры. В то время, как Бузова делала публичное заявление, спецназ успел обезвредить злоумышленника. Ведущая признается, что она в шоке и опасается за свою жизнь.

Близкие знакомые Ольги рассказали, что для спокойствия пришлось усилить охрану. Теперь звезду будут постоянно окружать три человека – бывшие военные, специально обученные профессионалы. Ранее было известно, что Бузова передвигалась в сопровождении водителя и личной помощницы. Усиленная служба охраны будет следовать за ведущей повсюду.



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