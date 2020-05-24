Вынесено постановление о прекращении дела о взрыве в здании УФСБ в Архангельске

24.05.2020, 4:30, Новости дня

Следователи ФСБ по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное дело, возбужденное по факту произошедшего в октябре 2018 года врыва в здании УФСБ по Архангельской области, сообщил источник в силовых структурах.

«Следствие ФСБ провело тщательное расследование в рамках возбужденного в отношении архангельского подростка дела о терроризме. Следователи получили результаты по ранее назначенным экспертизам, допросили свидетелей, после чего было вынесено постановление о прекращении этого дела в связи со смертью подозреваемого по нереабилитирующим основаниям», – приводит слова источника ТАСС.

Прекращение уголовного производства в связи со смертью фигуранта относится к нереабилитирующим и означает, что все процессуальные действия по нему завершились, в суд информация не будет направляться. После прекращения дела о террористическом акте процесс доказывания вины умершего завершается, но обвинение не считается снятым. Исключением могут стать обстоятельства, требующие защиты честного имени умершего. Тогда близкие или представитель вправе настоять на рассмотрении дела их родственника в суде.

По словам близкого к следствию источника, материалы другого уголовного дела в отношении подростка из Москвы содержат его переписку во «Вконтакте» с архангельским террористом, в которой они беседуют об анархистских взглядах. Дело московского подростка рассматривается в Тушинском суде Москвы, он обвиняется в изготовлении самодельного взрывного устройства в 2018 году.

Напомним, 31 октября 2018 года в здании УФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы. Уголовное дело было возбуждено по статьям «террористический акт» и «незаконное ношение боеприпасов». Перед преступлением он опубликовал в интернете сообщение о намерении совершить теракт.