В Бердянске водитель “Запорожца” умер за рулем и попал в ДТП – полиция

24.05.2020, 4:15, Новости дня

23 мая на проспекте Западном в Бердянске за рулем автомобиля ЗАЗ (“Запорожец”) умер местный житель. Об этом проинформировала полиция Запорожской области.

“Установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ, местный житель 1965 года рождения, двигаясь по проспекту Западному, выехал на встречную полосу движения и столкнулся сначала с автомобилем Ford под управлением мужчины 1990 года рождения, а затем – с автомобилем Nissan под управлением водителя 1960 года рождения. По результатам экспертизы водитель автомобиля ЗАЗ умер от острой коронарной недостаточности”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что ни водители, ни пассажиры автомобилей Ford и Nissan не пострадали. Все они жители Бердянска.

Острая коронарная недостаточность может наблюдаться как при проблемах с сердцем, так и при других заболеваниях.