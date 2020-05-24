 

В Украине в ближайшие дни похолодает – синоптик

24.05.2020, 4:15, Новости дня

С 24 мая в Украине начнется похолодание, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“Ждете потепления? Пока нет. Разве что со среды – четверга, 27–28 мая, синоптическая совесть немного заговорит и в Украине потеплеет на два – пять градусов. Да и то с колебаниями”, – отметила она.

По словам Диденко, 24 мая с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. “Он приведет к дождям в западных областях. Может затронуть Винницкую и вечером Одесскую область. На Левобережной Украине завтра также будет доминировать влажная, с периодическими дождями, погода”, – сообщила синоптик.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +2…+9 °С (при этом на севере и в центре страны существует вероятность заморозков), днем ожидается +11…+15 °С (на юге и востоке будет немного теплее – +13…+18 °С).

Хто чекає потепління?Поки що – ніт.Хіба що з найближчих середи-четверга, 27-28 травня, синоптична совість трохи…

Posted by Наталка Діденко on Laupäev, 23. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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