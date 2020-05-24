 

Российские силовики повторно задержали Меметова на админгранице с Крымом – адвокат

24.05.2020, 4:15, Новости дня

23 мая российские силовики повторно задержали крымского татарина Дилявера Меметова при попытке пересечь административную границу с Крымом на КПП “Джанкой”. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, проинформировало в Facebook сообщество “Крымская солидарность”.

“Это его вторая попытка за сегодняшний день. Первое задержание было днем, в районе 14.00. По словам Меметова, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев. Затем отвезли в межмуниципальный отдел МВД России “Джанкойский”, где он пробыл до начала седьмого вечера. Якобы была какая-то наводка о правонарушении и им нужно было задержать его для выяснения обстоятельств”, – сказал Курбединов.

Адвокат отметил, что, когда защитники Меметова выехали из Симферополя на админграницу, чтобы убедиться, что не будет повторного инцидента, родственники крымского татарина сообщили о новом задержании.

“Сообщили, что Дилявер Меметов повторно задерживается сотрудниками КПП “Джанкой” и он обнаружил в паспортах вырванные страницы. Он уверен, что документы были целостными до сегодняшнего задержания на админгранице”, – объяснил Курбединов.

⚡️ДИЛЯВЕР МЕМЕТОВ ПОВТОРНО ЗАДЕРЖАН НА ГРАНИЦЕ. ОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕМУ ПОВРЕДИЛИ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ…

Posted by Крымская солидарность on Laupäev, 23. mai 2020

Меметов, крымский татарин 1959 года рождения, прописан в Алуште, однако в последнее время работал на материковой части Украины. Днем 23 мая его задержали на КПП “Джанкой” при попытке выехать с полуострова.

КПП “Джанкой” находится напротив контрольного пункта въезда-выезда на админгранице Крыма “Чонгар”.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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