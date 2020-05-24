Der Tagesspiegel – без участия Китая в новых договорах по контролю за вооружением нет смысла

24.05.2020, 4:05, Новости дня

Новый договор по контролю за вооружением имеет смысл заключать только при участии Китая, пишет Der Tagesspiegel. РФ и США не заинтересованы в том, чтобы ограничивать себя, в то время как Поднебесная вооружается полным ходом. Глава Кремля и Белого дома это прекрасно понимают.



Reuters

Глав Белого дома Дональд Трампа вышел из очередного договора по контролю за вооружением, пишет Der Tagesspiegel. Сначала он аннулировал ядерную сделку с Ираном, потом ДРСМД, напоминает немецкое издание. Да и судьба СНВ-III под вопросом. «Неужели мир стоит перед неудержимой гонкой вооружений?», — задаётся вопросом автор статьи.

В нынешней ситуации не хватает трёх вещей: готовности мировых держав ограничивать себе соглашениями, привлечения к процессу всех незаменимых партнёров, особенно Китая, а также взаимного доверия. За последние три десятка лет баланс сил в мире сильно изменился. Китай стал новым противником США. У РФ есть армия, но нет базиса для того, чтобы считаться сверхдержавой, особенно экономического, считает автор.

Подъём Китая и «падение» РФ усложняют контроль за вооружением. Без участия Пекина Москва и Вашингтон в нём не заинтересованы. Зачем им ограничивать себя, когда Китай вооружается полным ходом, смещая баланс сил в Азии и на тихоокеанском побережье, где у США и РФ также есть свои интересы. Мнения Трампа и Путина в этом сходятся. Но глава Кремля действует умнее. Он выжидает, пока американцы сами не выйдут из договоров, чтобы всё негодование мировой общественности обрушилось на них.

При этом большинство европейских стран-членов НАТО убеждены, что несмотря на нарушения договора со стороны России, всё же соглашение, которое соблюдается частично — это лучше, чем ничего. Но самая большая проблема — это дефицит доверия. «Запад не доверяет Путину, Путин не доверяет Западу. Европейцы не доверяют Трампу. Ни США, ни Европа, ни РФ не доверяют Китаю, особенно после того как Пекин повёл себя во время пандемии коронавируса», — констатирует издание.

При этом, если заключить новый договор с участием Поднебесной, Пекину не придётся идти на большие уступки, ведь у него небольшой арсенал ядерного оружия. Европа могла бы оказать давление на Китай, так как у неё есть для этого рычаги, советует автор: «Холодная война показала: как только запускается процесс контроля за вооружением, его участники начинают больше доверять друг другу. В результате появляются возможности для заключения большого числа договоров».