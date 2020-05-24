Баскетболисты выступили против возобновления сезона в Евролиге

24.05.2020, 4:00, Новости дня

Выступающие за баскетбольные клубы Евролиги игроки высказались против возобновления текущего сезона. Это стало известно в ходе переговоров с представителями турнира.

Всего в видеоконференции принимало участие 36 баскетболистов из 18 клубов-участников Евролиги. Как сообщает SDNA, большинство из них не поддержало идею рестарта главного клубного турнира континента.

Спортсмены не хотят возобновлять сезон по двум причинам: во-первых, они обеспокоены сложившейся эпидемиологической ситуацией, различающейся в каждой отдельно взятой стране, а во-вторых баскетболисты не хотят себя подвергать травмам, вероятность которых увеличивается после долгого простоя в тренировочном и игровом процессах.

Напомним, что в Евролиге выступают три российских клуба: московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".

Итоговое решение по судьбе Евролиги будет принято 25 мая.