 

Славянской письменности исполняется 1157 лет

24.05.2020, 4:00, Новости дня

День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая в России. В этом году славянской письменности исполняется 1157 лет.

Этот день приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян, которые создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, сербском, украинском, македонском и черногорском языках.

Впервые День славянской письменности отмечался еще в Российской империи — в год тысячелетия обретения азбуки в 1863 году, и был возрожден в РФ в 1991 году.

По информации синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 24 мая православный телеканал "Спас" проведет специальный онлайн-телемарафон, посвященный этому событию. Он начнется сразу после прямой трансляции Божественной литургии в Москве, передает ТАСС.

Российская государственная детская библиотека опубликует уникальные материалы. В том числе можно будет увидеть факсимильную копию азбуки Ивана Федорова, которую он напечатал в 1578 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / ФБК скрыл 2 млн рублей под подозрительной статьей расходов

03.04 / Путин проведет совещание по нефти

30.04 / Путин: Мы справимся с любыми трудностями, потому что мы вместе

14.05 / В Великобритании заявили о неудачах в борьбе с завезенным из РФ борщевиком

04.04 / В Сербию прибыли 10 самолетов ВКС России

10.04 / Le Figaro – Рим и Мадрид напомнили «эгоистичной Германии», как Европа помогала ей после войны

31.03 / СПЧ открыл горячую линию по мерам поддержки граждан и бизнеса

27.04 / Путин поручил разобраться с «колдобинами» на дорогах в пострадавших от паводка регионах

27.03 / Десятки сервисов и услуг: портал “Все.онлайн” — помощник в “карантинном” мире

17.04 / Вирусологи оценили данные о температуре гибели коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска