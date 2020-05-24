Славянской письменности исполняется 1157 лет

24.05.2020, 4:00, Новости дня

День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая в России. В этом году славянской письменности исполняется 1157 лет.

Этот день приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян, которые создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, сербском, украинском, македонском и черногорском языках.

Впервые День славянской письменности отмечался еще в Российской империи — в год тысячелетия обретения азбуки в 1863 году, и был возрожден в РФ в 1991 году.

По информации синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 24 мая православный телеканал "Спас" проведет специальный онлайн-телемарафон, посвященный этому событию. Он начнется сразу после прямой трансляции Божественной литургии в Москве, передает ТАСС.

Российская государственная детская библиотека опубликует уникальные материалы. В том числе можно будет увидеть факсимильную копию азбуки Ивана Федорова, которую он напечатал в 1578 году.