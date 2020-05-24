Мнение: Неужели у Кадырова – коронавирус и он в Москве: но почему и зачем скрывать?!

24.05.2020, 3:50, Разное

Все предельно просто, говорит доктор Альштейн. 30 апреля Рамзан Кадыров ускокоил жителей Чеченской республики, сообщив, что в Чечне – лучшие врачи и в России и в мире. Потом СМИ (РИА Новости со ссылкой на источники, например, или “Интерфакс” – https://www.interfax.ru/russia/709709) пишут, что Кадырова привез в Москву самолет, и его в тяжелом состоянии, с поражением легких (“КП.Северный Кавказ”), доставили в коронавирусный стационар Москвы. Понятно, что любой глава региона должен лечиться по месту пребывания, или возникнут вопросы у населения. А он как раз около двух-трех недель назад навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова. Кадыров захотел поддержать заболевшего COVID-19 Абдурешидова. Во время посещения он вошел в «красную зону» больницы в легкой маске и одноразовом медицинском халате и даже обнял больного Абдурешидова. На фото все есть. Да и телерепортаж был.

В итоге сразу два уважаемых человека дали комментарий.

Рамзан Кадыров находится не в Москве, а в Чечне, и не испытывает никаких проблем со здоровьем. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров. В ответ на сообщения СМИ о том, что чеченский лидер находится в одной из московских больниц с подозрением на коронавирус, Айдамиров заявил, что это ложь. «Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался».

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что Рамзан Кадыров здоров. Как подчеркнул Даудов, сообщения о том, что у Кадырова заподозрили коронавирус, не соответствуют действительности. В распространении сплетен и слухов спикер, который возглавляет региональный штаба по противодействию коронавирусу, обвинил группу из десяти человек , которые «сочиняют то, чего нет», и «пишут что хотят про какие-то болезни, какие-то проценты».

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда».

Некоторые умники говорят: “Покажите фото здорового Кадырова со свежей газетой в руках, тогда поверим”. На слово надо верить уважаемым людям. Здоров. И все тут. Да, надевал маску на бороду. Да, обнимал больного. Но какой-то там коронавирус такого человека, как Рамзан Кадыров, не берет. И всё тут. А все эти агенства, газеты и источники – с ума сошли совсем.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2953