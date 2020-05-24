В Испании объявили о возобновлении футбольного чемпионата с 8 июня

24.05.2020, 3:18, Разное

Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновится 8 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Испания сделала то, что должна была сделать. Теперь настало время вернуться к повседневным делам», — сказал Санчес.

Кроме того, по словам премьер-министра страны, в июле Испания откроет свои границы для въезда иностранных туристов.

18 мая испанским клубам разрешили проводить групповые тренировки. При этом, предполагается, что все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Испанский чемпионат по футболу приостановили из-за коронавируса в середине марта. Команды успели сыграть по 27 матчей из 38 запланированных. В турнирной таблице лидирует «Барселона» (58 очков), которая опережает «Реал» на два балла. Идущая на третьем месте «Севилья» уступает «Реалу» девять очков.

Испания занимает пятое место в мире по числу заразившихся СOVID-19: в стране зарегистрировали более 230 тысяч заболевших коронавирусом, из них 27 тысяч человек умерли.

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