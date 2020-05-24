“Всю сумму не потянем”: Собчак молит россиян о помощи

24.05.2020, 2:45, Разное

Бывший кандидат в президенты, одна из самых богатых блогеров “Инстаграм” по версии “Форбс” Ксения Анатольевна Собчак попросила у народа денег. Финансы потребовались для помощи нуждающейся семье в поселке Елатьма в Рязанской области.

В своем микроблоге миллионерша рассказала о печальной истории сельской семьи, лишившейся кормильца и вынужденной платить за ипотеку. Отца семейства убили, а супруга и трехлетняя дочь остались с большим долгом и скромной зарплатой матери.

“Какую-то часть этого долга мы берем на себя, но выплатить всю сумму даже нам в одиночку тяжело. Хочу попросить помощи у своих подписчиков”, – написала Ксения Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 12:10 PST

Попрошайничество со стороны “Блондинки в шоколаде” вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. С одной стороны, попавшую в беду семью действительно жаль, и им нужно помочь. Вместе с этим многие уверены, что бизнесвумен легко могла бы сделать это сама, а призыв к согражданам – очередной пиар.

“Ксения Анатольевна, что вам мешает тихо погасить ее долг? Ах, ну да, имиджа не будет сострадательного”, “Собчак, какая наглая. Миллионы имеешь, сделай доброе дело”, “Это один раз сходить за шмотками в магазин для Собчак”, “Для Ксении ее долг, как для нас копейка”, “С твоими-то деньгами просить у нищего народа помощь”, – негодуют фолловеры звезды.

Кстати в своем “благородном” посте Ксения Собчак не забыла обвинить во всех бедах власть. “В такой стране мы живем. Мы ее любим, а она нас – не очень”, – рассуждает дочь первого мэра Санкт-Петербурга.