Мнение: Лучший президент в истории Украины

24.05.2020, 2:35, Разное

Лучший президент в истории Украины

На днях украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования на тему того, кого жители Украины считают лучшим президентом «незалежной» Украины. Результаты, прямо скажем, получились забавные. Уверенное первое место занял Кучма. Тот самый Кучма, против которого раскручивался первый «протомайдан» – «Украина без Кучмы», на котором проявили себя Ющенко и целый ряд других будущих деятелей «Оранжевой революции», некоторые из которых дожили (в политическом отношении) и до государственного переворота 2014 года.

Кучма опередил не только очевидных лузеров вроде Ющенко, Януковича и Порошенко, но даже Зеленского, рейтинг которого продолжает снижаться, и нельзя исключать, что через 2-3 года он в подобных опросах будет обретаться где-то в районе Ющенко и Порошенко.

Иронично, что и Ющенко, и Янукович, и Порошенко являются продуктом той системы, которая была выстроена при Кучме. Да и если брать Зеленского, его основной спонсор — Коломойский — из этой же «плеяды». Так что в значительной степени именно Кучма создал то, что получилось из Украины, особенно в экономическом отношении, так как именно при Кучме Украину поделили олигархические финансово-промышленные группы, фактически разделив ее и приватизировав государство.

В чем было очевидное преимущество Кучмы над теми, кто пришел после, так это в том, что Кучма познал дзен «многовекторности», пытаясь получать бонусы и от России, и от Запада, торгуя риторикой про евроинтеграцию и дружбу с Россией, при этом, когда требовал момент, он очень легко переобувался, но от своей многовекторности не отходил.

США этот подход с началом «нулевых» перестал устраивать, и они активизировали работу с прозападными силами, лидером которых сделали бывшего премьера Ющенко. Поэтому по Кучме нанесли ряд мощных ударов, наиболее болезненными из которых оказались «кассетный скандал» с пленками Мельниченко и дело с поставкой комплексов «Кольчуга» в Ирак, что снизило рукопожатность Кучмы на Западе. Все это вынудило Кучму отказаться от попыток пойти на 3-й срок (а он над этим раздумывал) и выдвинуть вместо себя Януковича, который был тесно связан с Ахметовым и вполне устраивал Россию, причем настолько, что Путин тогда лично участвовал в поддержке Януковича, чего позднее он себе уже не позволял.

Янукович «торговал» все той же многовекторностью, обещая России углубление сотрудничества с Евразийским союзом, а Западу – евроинтеграцию. Но, так как он был очевидной креатурой Кучмы, Запад Янукович совсем не устраивал. Поэтому, даже победив на выборах, его через банальный цветной сценарий лишили победы, после чего он слился в первый, но далеко не в последний раз. Стоит отметить, что Кучма, уже по ходу реализации «цветного сценария», фактически сдал Януковича, пойдя на сепаратные переговоры с иностранными послами, которые требовали «третий тур» и осуждения «фальсификаций», что просто уничтожало Януковича. Поэтому в классической для украинской политике форме Кучма предал Януковича и договорился с заправилами переворота, после чего ушел в тень, и те, кто требовал расследований и преследований Кучмы, благополучно о нем забыли, так как дело было, конечно, не в нём, а в установке контура внешнего управления Украиной, что и было проделано не без помощи Кучмы. Так что, когда речь идет о том, когда Украина попала под внешнее управление, произошло это в первый раз именно при Кучме.

Но приведенная к власти «оранжевая команда» провалилась настолько оглушительно, продемонстрировав свою полную управленческую ничтожность, что проигравший все Янукович получил возможность зайти на второй круг. И надо понимать всю ничтожность оппонентов Януковича, которых тот легко победил на парламентских и президентских выборах, после которых он еще и Тимошенко смог посадить.

В общем, судьба дала Януковичу второй шанс, и «легитимный» начал в стиле Кучмы играть в многовекторность, пытаясь понравится и Западу, и Москве. Но на Западе ему не доверяли еще с 2004 года, считая его слишком пророссийским. Особенно это стало очевидным после Харьковских соглашений, которые стали дипломатической победой России, так как Украина согласилась продлить аренду Севастопольской военно-морской базы до 2042 года и вся кампания по выдавливанию флота отправилась на помойку. Уже с 2012 года на Украине через подконтрольные США и ЕС НКО начинают инсталлировать элементы будущего государственного переворота. Пока Янукович и его окружение удовлетворяли жажду наживы, подмяв под себя весь крупный и средний бизнес (чем породили много недовольных, в том числе, и среди олигархов), имидж этого режима на Западе ухудшался, в то время как Москва считала, что Янукович у нее в кармане и никуда не денется. Это было серьезным заблуждением. В 2012-2013 годах Янукович понял, что перегнул с «дружбой славянских народов» и крен его многовекторности (которого старался не допускать Кучма), стал слишком сильным. Поэтому именно Янукович, в пику России и с целью понравиться Западу, активизировал проект «европейской ассоциации». Летом-осенью 2013 года, когда приблизился срок подписания, из Москвы начали задавать вопросы, мол: «Что за дела? Мы же вроде уже договорились». При этом в Брюсселе выдвигали откровенно кабальные условия «евроассоциации», по которым Украина не получала практически ничего, но несла большие экономические потери. Янукович понял, что переборщил с «креном на Запад» и начал отыгрывать назад. И без того хлипкая конструкция Украины пришла в колебательные движения, которые были использованы США для организации государственного переворота, который снова закончился полным сливом Януковича. Кучма снова засветился в закрытых консультациях по передаче власти путчистам, а чуть позже стал представлять Украину в Минске. Ну а выпестованная Кучмой олигархическая Украина по итогам этих событий лишилась Донбасса и Крыма. Созданная же олигархическая модель просто привела к тотальному ограблению бывшей советской республики, которая ныне распродает землю, оставшиеся предприятия и пляшет под дудку Байдена, Сороса и МВФ. Вот итог той системы, которую выстроил Кучма. И в каждом из тех, кто менял Кучму на посту президента, всегда было немного Кучмы, хотя это порой и не бросалось в глаза

Симпатии к Кучме, очевидно, связаны с тем, что именно после его ухода начались «революции гидности», «евромайданы», «люстрации», «деолигархизации», «европейские интеграции», а там и отвалившиеся регионы, гражданская война (горячая на Донбассе и холодная по всей стране), открытый разгул неонацизма (хотя вызревал он еще при Кучме) и полная зависимость от внешнего управления. Естественно, что на фоне Ющенко, Януковича и Порошенко Кучма будет выглядеть более выигрышно, особенно для тех, кто упускает банальный факт, что все эти деятели логично вытекали из самой структуры власти и собственности, которая сложилась при Кучме. Но даже в этом случае можно увидеть, сколь низка планка, над которой демонстрируется превосходство. Зеленскому, чтобы начать падение к этой планке, потребовался всего год. Уже был у власти зависимый от Ахметова Янукович, Порошенко даже не стал марионетку выдвигать, а сам «избрался», Коломойский привел к «власти» своего «Голобородько». Череда этих олигархических триумфов, если к чему и приводила, то исключительно к деградации бывшей УССР. Но все это часть наследия Кучмы, который позволил создать такую систему, вовремя соскочив с подножки поезда, несущегося в исторический тупик.

Специально для Аналитической Службы Донбасса

https://asd.news/articles/ukraina/luchshiy-prezident-v-istorii-ukrainy/ – цинк