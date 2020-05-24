Венедиктов: Это большая удача Гордона, что он взял интервью у Поклонской и Гиркина

24.05.2020, 2:30, Новости дня

Основателю издания “ГОРДОН” журналисту Дмитрию Гордону повезло, если он взял интервью у бывшего главаря боевиков “ДНР” Игоря Гиркина и бывшего “прокурора Крыма”, депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской.

Об этом 23 мая в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил его главный редактор Алексей Венедиктов.

“Говоря об этом конкретном случае, я считаю, что это большая удача Гордона, что он взял интервью у Поклонской и у Гиркина. Журналистская удача. Можно позавидовать. Нельзя позавидовать ситуации, в которой он оказался, а интервью можно позавидовать”, – сказал он.

По словам главреда “Эха Москвы”, информация, полученная в ходе интервью, “может использоваться хоть в Гааге”.

Венедиктов рассказал, что Гиркину “Эхо Москвы” несколько раз предлагало интервью, но получали отказ.

“Даже вопреки всему разрешили ему выбрать ведущего, ну, интервьюера. Он отказался несколько раз”, – отметил главред.

Ведущий радиоэфира Сергей Бунтман, в частности, отметил, что добиться интервью с Гиркиным пытались у его помощника 17 июля 2014 года, в день авиакатастрофы на Донбассе рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания “ГОРДОН” в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. “Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17”, – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им “в содружестве с украинскими спецслужбами”. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. “Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался”, – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия “министра обороны ДНР” и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.