 

Ураза-байрам: коронавирус изменил многовековые традиции

24.05.2020, 2:15, Новости дня

Российские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Из-за пандемии коронавируса в этот раз многие торжества выглядят совсем не так, как в прежние годы.

Праздничным для мусульман считается весь священный месяц Рамадан. Но начало праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание поста, — день особенный. Обычно верующие отмечают его в мечетях, где собираются для коллективных молитв. Но на этот раз все торжества проводятся только дома.

"Сейчас появилась возможность больше быть в кругу семьи. Часто в Рамадан многие мусульмане, в том числе и я, отрывались от семьи. А сейчас мы больше времени посвятили именно тому, чтобы рассказывать о религии своим детям", — говорит Наиль Марданшин из Башкирии.

Ураза-байрам — это не только окончание строгого поста, но и время для благих дел. Малоимущим принято раздавать обязательную милостыню. Помогать нуждающимся верующие должны в течение всего месяца. Поэтому многие в этом году решили стать волонтерами.

"В этом году волонтером я первый раз. Никаких неудобств, только если день очень загруженный, иногда, конечно, хочется пить. Но это не так важно", — говорит доброволец Алия Фардутдинова.

Но теперь 30 дней строгого поста позади. Кстати, в этом году его соблюдение далось легче, чем обычно.

Праздник не имеет четкой даты, его наступление зависит от лунного календаря и ежегодно смещается на несколько дней. На этот раз, по словам верующих, им сильно повезло с погодой и не пришлось держать пост в летнюю жару.

Ураза-байрам – один из двух важнейших праздников ислама; традиционно мусульмане стремятся встретить его в мечетях. В этом году из-за карантинных ограничений впервые все храмы закрыты для прихожан.

"Даст Бог, карантин завершится, и эта беда уйдет. Тогда мы в мечетях сможем исполнять наши молитвы, восхваления Всевышнему, проводить уроки. Но в этот Рамадан просим вас соблюдать все меры, предписанные органами власти, медицинскими органами", — сообщил председатель Центрального Духовного управления мусульман РФ Талгат Таджуддин.

Намаз в этот день, по канонам ислама, можно совершить дома. Кроме того, для верующих будет организована интернет-трансляция праздничной молитвы. Из-за того, что дата в этом году приходится на воскресенье, понедельник в Башкирии объявлен выходным днем.



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