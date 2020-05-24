Знаменитая “Комсомолка” отмечает 95-летие

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24.05.2020, 2:15, Новости дня

Коллектив газеты "Комсомольская правда" в воскресенье отмечает 95-летие. В честь юбилея в понедельник будет опубликован специальный выпуск.

История "Комсомолки" началась 24 мая 1925 года, в этот день вышел первый номер сначала молодежного издания, а затем — газеты для всей семьи.

В разное время сотрудниками "Комсомольской правды" были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, в ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов. Здесь же работали лучшие журналисты России: Василий Песков, Геннадий Бочаров, Инна Руденко, Ярослав Голованов, Леонид Репин.

В понедельник "КП" выпустит номер с лучшими материалами за 95 лет, в их числе первое интервью Юрия Гагарина после приземления, интервью маршала Жукова, там можно будет почитать зарисовки "Комсомольской правды" на БАМе. Номер выйдет в формате А2, то есть газета будет такой, какой ее получал читатель в 1925 году, сообщили в пресс-службе издания.

"Мы не изменяем главному: "Комсомольская правда" была, остается и будет с нашим российским народом. Служила, служит и будет служить родной стране. Это самое важное", — говорится в праздничном поздравлении главного редактора "КП" Владимира Сунгоркина.

В 2018 году Международный клуб собкоров "Комсомольской правды" под руководством Анатолия Строева, бывшего собкора "Комсомолки", издал книгу "Сила – в правде! "Комсомольской", в ней собраны лучшие материалы собственных корреспондентов. По словам журналиста, эта книга — "учебник о нашей профессии, да и о нашей жизни".



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