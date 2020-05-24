Бродскому – 80: Арбенина, Баста, Васильев откроют музей поэта онлайн-марафоном

24.05.2020, 2:15, Новости дня

Поэту, Нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому 24 мая исполнилось бы 80 лет.

В этот день в Санкт-Петербурге планировалось открытие музея поэта в доме Мурузи, где он жил с родителями с 1955 по 1972 год и откуда впоследствии уехал в эмиграцию. Но пандемия внесла коррективы. Все желающие смогут побывать в музее виртуально в прямом эфире.

Историк и главный редактор портала Brodsky.online Павел Котляр рассказал, что состоится праздничный концерт, в котором примут участие Диана Арбенина, Баста, Александр Васильев, Noize MC, Billy's Band и многие другие. Также в эфире впервые покажут кадры из документального фильма "Часть Речи. 2020", где любимые стихи Бродского прочитают его близкие друзья и родственники: вдова поэта Мария Соццани, дочь Анна Бродская, Михаил Барышников и многие другие.

По словам Павла Котляра, музей задуман как музей-квартира, где не будет традиционных для таких мест запретов. Это пространство должно стать "живым", где будут проводиться кинопоказы, квартирники, выставки, творческие встречи и лекции, которые будут посвящены не только Иосифу Бродскому.

Будущий поэт родился в1940 году в Ленинграде в семье капитана ВМФ СССР и бухгалтера. В1942 году после блокадной зимы мать маленького Иосифа уезжает с ним в эвакуацию в Череповец, в родной город семья вернулась только в 1944 году. В 14 лет Бродский решил поступать в морское училище, но его не приняли. В 15 лет он все-таки бросает учебу в школе и поступает на завод учеником фрезеровщика. После этого было много попыток найти свое место – истопник в котельной, матрос на маяке, анатомировал трупы, желая стать врачом. В 17 поступил на службу в геолого-разведочные экспедиции рабочим. Все свободное время Бродский посвящал чтению.

По признанию самого поэта, свои первые стихи он написал в 18 лет. Примерно в это же время он знакомится с группой ленинградских поэтов, среди которых Евгений Рейн, Анатолий Найман, чуть позже с Анной Ахматовой и Лидией Чуковской.

Довольно быстро стихи молодого автора находят отклик среди ценителей поэзии. Но личность Бродского не дает покоя власти, им постоянно интересуются товарищи из КГБ. Осенью 1963 года в газете "Вечерний Ленинград" появился фельетон "Окололитературный трутень", авторы которого обвинили молодого поэта в тунеядстве и "паразитическом образе жизни". Через несколько месяцев Бродский был арестован и осужден на пять лет (максимальный срок за тунеядство с принудительными работами на Севере). Наказание он отбывал в деревне в Архангельской области.

Эта ситуация заставила некоторых неравнодушных деятелей культуры, среди которых были Дмитрий Шостакович, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Константин Паустовский, Александр Твардовский и другие, написать письмо в защиту Иосифа Бродского. Это помогло поэту выйти на свободу через полтора года. Но именно во время отбывания наказания в архангельской деревне поэт получил международную известность, за границей начали печатать его стихи.

После ссылки Бродский поступил на работу переводчиком в Ленинградское отделение Союза писателей СССР. Казалось бы, все наладилось, но стало очевидно, что в Советском Союзе больше не публикуют стихи поэта. Через несколько лет его лишили гражданства и фактически в ультимативной форме предложили эмигрировать в Израиль. 4 июня 1972 года поэт уезжает в Вену.

В июле 1972 года Бродский прилетел в США, где несколько лет с перерывами преподает в Мичиганском университете историю русской литературы, теорию стиха и другие предметы, не имея высшего образования (среднее образование он получил в школе рабочей молодежи).

Спустя пять лет жизни в США Бродский получает американское гражданство. Он становится постоянным участником литературных фестивалей и поэтических чтений в США и Европе, его книги издаются в США на русском языке и пользуются невероятной популярностью во всем мире. Он много путешествует, преподает не только в Америке, но и в Великобритании, занимается литературными переводами на русский и английский языки.

В 1987 году Бродскому присуждается Нобелевская премия по литературе с формулировкой "за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью". В этом же году впервые после эмиграции поэта в советском журнале "Новый мир" были опубликованы его стихи. На тот момент имя Бродского было практически неизвестно широкому кругу читателей в СССР. На этой волне спустя два года он был реабилитирован с формулировкой "отсутствие состава административного правонарушения".

В 1991 году Бродскому было присуждено почетное звание "Поэт-лауреат Библиотеки Конгресса США", а в 1995 – почетного гражданина Санкт-Петербурга. Но на родину поэт так и не вернулся. Он скончался от внезапной остановки сердца в ночь на 28 января 1996 года в Нью-Йорке. В 1997 году был перезахоронен в Венеции.

По данным компании "Медиалогия", стихотворение "Не выходи из комнаты" Иосифа Бродского в самые первые дни карантина в соцсетях цитировали более 62 тысяч раз, что значит десятикратный рост в сравнении с февралем.