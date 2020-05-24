Мнение: Письмо: “Заметил ощущение похожее на влюбленность”

24.05.2020, 1:55, Разное

Вот еще один парень.

КСЖ, нерапан, а девушка его – нерыба и скорее всего золушка.

Вот вы, онегины, мечтаете о золушках. А это ведь – очень непросто, на самом деле.

anajurusgui

Здравствуйте Эволюция. Читаю Вас не очень давно, поэтому заранее извиняюсь за возможную глупость в письме. Вы пишете, что у девушек багов больше, и не могу понять, то ли я накосячил, то ли так было суждено… И баги девушки сыграли роль.

Дано: мне 27, юрист, обеспечен. С имиджем всё более чем в порядке, себя люблю, бокс, зал, друзья. Женат не был, к девушкам в общем всегда относился на равных, не проявлял какого то особого отношения, бережного что-ли. Давно это. Ещё возможно потому что и они со мной всегда были в глубоком минусе, даже если сначала мне казались более самодостаточными, и с ОЗ на равном уровне.

(Здесь мы видим зеленый виноград. Девушки были в глубокой минусе, только если были по ОЗ меньше. Девушки с ОЗ больше, скорее всего, на него не смотрели)

Отношения самые долгие — полгода с перерывами, и то, потому что девушка постоянно рыдала, грозилась выйти в окно, много такого, не очень приятного. Еле закончилась история, Слава Богу к ней вернулся разум.

(Вот пример. Он думает, что девушки в глубоком минусе выносят мозг, но так делают девушки, качающиеся в плюс или очень плохо рефлексирующие значимость. Кто объяснит это автору? Как ведут себя девушки в стабильном осознанном минусе?)

А в остальном…на одну ночь, или пару недель. Мне надоедает, нет интереса, лень.

Теперь собственно мой случай, скорее покажется детским садом, сам очень удивлен. Но хочется понять что произошло.

Пару месяцев назад, остался дома вечером, читал что-то в интернете, и увидел рекламу как оказалось популярного анонимного чата, где не нужна регистрация, фото, имена, страны. Анонимные чаты с разными людьми. В первый раз о таком услышал, ткнул ради интереса. Хватило на 10 минут, уже собрался выходить, но открылся чат с последней девушкой. С ней завязалось общение. Сразу видел что не тупая, и с другой стороны лёгкая, реагировала с юмором на мои подколы.

Еле — еле уговорил дать мне свой Ватсап, говорила “нет смысла, посмеялись и хватит, я тут случайно”. Но и я то тоже. Мне наверное было в тот момент просто любопытно узнать как она выглядит, да и на этом всё.

Стали переписываться. Назову В. 26, живёт в другой русскоязычной стране, свой бизнес. И здесь нашлись общие темы: я немного осведомлен в её сфере, она немного в моей. Потом прислал ей свои фото, она конечно ожидаемо накидала шаров, спрашивала точно ли это я и так далее. Я говорю да, теперь твоя очередь. И здесь я уже удивился… эффектная, красивая, 1000% в моем вкусе. Даже более чем! Судьба:)

Далее всё завертелось само собой. Я сам не ожидал. Созванивались и болтали по 3-4 часа, и по видео звонкам и обычным, переписывались днями, мне интересно было с ней, легко, тянуло непонятно. Инициатива шла от меня в основном, она охотно отвечала взаимностью. Всё общение происходило в романтическом ключе.

Конечно я не я, чтоб не заходить сверху, по мелочи не умничать. Только потом, в юморной или в грубой форме от нее получал втык за такое, и если подумать… мне это нравилось, держало в тонусе тоже.

И не мог понять чего я как дурак начал воспринимать её как какую то свою девушку. В жизни такого наоборот не было, вокруг коллеги, клиентки, секс случается, а привязаться/заинтересоваться — нет, а тут… привычка за короткое время.

(Это вот беда сейчас КСЖ симпатичных. Они начинают с секса и потом не знают, что делать с девушкой. Трахаться с утра до ночи не будешь, а говорить не о чем и уже неохота. Не сводить все общение к сексу – это ваша задача, парни, если не хотите быть фрустрированными амебами. Девушки сейчас такие, что паровозы и доярки, поэтому вам самим надо позаботиться о том, чтобы не торопить события и не пресыщаться)

Правда когда от меня звучали теории встретиться, она, смеясь, отвечала что-то типа: “Я тебя на расстоянии еле терплю, какие ещё встречи?”. Думал, ладно. Всё равно ничего конкретного я пока предложить ей не могу.

Со временем появился и регулярный вирт, тоже экспериментально для обоих, без видео, только по телефону. Не подросток, а понравилось, и ей тоже.

Только вот у нас кое что было почему то наоборот: например я делал ей эротические фото , а она отказывалась, говоря “нет, такое не присылаю”, да и во многих аспектах полностью не раскрывала себя. Не давала свои соц сети, не говорила адрес, когда я хотел цветы прислать, даже номер карты давать категорически отказалась, (у неё день рождение был, хотел поздравить). Мне такое ранее вообще не свойственно было, а тут хотелось и то и это, и облом.

Про её личную жизнь я практически ничего не знал, знал, что рассталась с мужчиной почти год как. Свободна. Думаю не могло никого быть, общались 2 месяца и вечером, в том числе.

(Если это золушка, а похоже на то, у нее могло никого серьезного не быть, но предложений очень много и во френдзоне несколько)

Ещё через время я проявлялся не самым лучшим образом. Сперва меня раздражало что она отвечает не так часто, как мне бы хотелось. Когда я на работе, всё равно о ней думал, когда мило общался с девушками коллегами, мысли всё равно о ней, проверял сообщения. Она видимо не так. Днём мог ждать ответа по 3-4 часа. И я злился, обычно мне внимания много, а тут его нужно ещё и дождаться. Как пример моего косяка.А может и нет..уже не знаю.

В. Что ты там?) Дома?)

Я. Ну.

В. Прекращай). Хорошо себя вёл или плохо?)

Я. Пфф. Нет, не хорошо

В. Рассказывай)

Я. Не хочу. Кумарит ждать по 4 часа пока ты соизволишь ответить.

В. Я же объясняла тебе, работа. Кот, я не хочу выяснять отношения, и так был трудный день. Рассказывай, что плохого ты сделал)

Я. Просто видно как тебе оно надо, такой я особенный для тебя.Чем же трудный день? За рулём кататься сильно перенапряглась что ли?

В. Если бы. Ну то что ты особенный понятно было сразу, но вот что придурок с самолюбием…. Я всё.

(Парень тоже нормальный. Хоть и хвастун, но обаятельный очень)

И заблокировала. На несколько дней. Я понял, что был не прав, она много работает и семейные проблемы ещё какие-то. После разблокировки написал сразу, извинялся, помирились. Потом эпизодически на меня находила новая шиза, под названием “хочу всё о тебе знать” и “когда встретимся”.

Устраивал допросы, угрожал что наше общение закончится если она не даст свою соц сеть, фамилию. Мне вот просто хотелось этого добиться.Может профессиональное. А В. на мои угрозы отвечала “а тебя никто и не держит” или “Смысл тебе это знать?”. Если я выходил из себя, то посылала, блокировала. Когда убирала с чс, писал, что соскучился, общение возобновлялось. Только последний раз она серьезно предупредила что не разблокирует больше, если я буду “манипулировать”. И мы “общаемся пока общается”. Я понял это, общение наладилось на длительное время. Привык к ней ужасно.

И вот…она уже почти перед фактом ставит, что по работе выезжает в соседнюю от меня страну N на два дня, город не очень далеко от моего. И встретиться не предложила. Я говорю, как так? Ты разве этого не хочешь? Она “хочу, но… пугает”. В итоге договорились, я поехал к ней, короче пока собрался/доехал, оставалось четыре часа до её уезда из города.

(Согласилась встретиться. Значит и в своем городе согласилась бы. Ему надо было оторвать зад и поехать туда, написать, что вот, в твоем городе. И дожать ее до встречи. Это вот тот самый случай, когда можно было дожимать. Кто понимает, почему?)

Нервничал очень. Встретились, я думал что выскажусь, ведь из-за неё у нас теперь мало времени, но не смог… Первый час я просто улыбался, всматривались в друга друга, привыкали. Безумно понравилась. Потом вся стеснительность ушла: гуляли, обнимались, целовались, смеялись, говорили. Физическое влечение присутствовало очень, но мне не удобно что ли стало склонять к постели, и времени мало, да по-быстрому не хотелось…хотелось оставить самые лучшие впечатления о себе в плане секса. Говорили друг другу комплименты,приятности, я видел точно, что В. чувствует ко мне то же самое что и я. Придумать и нафантазировать это невозможно.

(Нафантазировать возможно, конечно. Но она ему и правда симпатизировала, хоть и меньше, чем он ей)

Попрощались, я не хотел отпускать, она тоже почти плакала, но я ехал обратно довольным, продумывал план как бы встретиться ещё и на долгое время, заметил за собой ощущения похожее на влюблённость.

После встречи общение стало ещё ближе, не ссорились совсем, но бывало от неё проскакивали вздохи “ох, циничный нарцисс ты, и что с тобой делать непонятно”. Какие-то такие грустные умозаключения по типу “ты мне не подходишь и это грустно”, но здесь если вспоминать и напрягать память, а в целом в отношениях наших всё шло замечательно.

И в один прекрасный день, после утренних милых переписок “доброго утречка” всяких няшностей, уже днём, я обнаруживаю что заблокирован. Просто на ровном месте, накануне ссор никаких, даже наоборот, всё в порядке. Ничего не требовал, не заходил сверху, не включал училку. Я решил что может я не заметил и как-то не так выразился, но нет, я перечитал всю переписку, вспомнил до мелочей последние разговоры… ничего! И В. не отдалялась, изменения я бы сразу почувствовал. Ждал. Даже при сильных ссорах (до встречи) она за пару дней остывала.

Но прошла неделя, три…месяц. Всё так же. Я в чс. И я найти её не могу, мне контактов же не давала, в мессенджере даже с другого номера написать не могу.

(Автор, ну появится скорее всего. Хотя ее слова о том, что он ей не подходит, это не просто так, она всерьез говорила. Но совсем она исчезнуть не сможет, потому что парень – не рапан. Хотя будь он нерыбой, он бы видел, чем именно он ей не подходит и у него не было бы сейчас такого недоумения)

И вот как то так….И она до сих пор не забывается, мне сложно понять что случилось, и зачем она так сделала. Читал у вас про хвосты, и по идее она должна рано или поздно объявиться. Сам не понимаю, зачем тогда так много было тратить времени на меня, и к чему.

(Она не тратила время, ей было приятно общаться. Но Штурманам сложно понять, как можно общаться без всякого плана сближения. А золушки так умеют, они анти-штурманы)

Спасибо!

(Заметили что-то интересное, способное помочь разгадать загадку?)