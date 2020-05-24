Telegram Group отозвала апелляцию на запрет продажи токенов в США

24.05.2020, 1:48, Новости дня

Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям, свидетельствуют документы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В электронные базы данных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк и Апелляционного суда Второго округа США поступило уведомление, из которого следует, что «апелляция отозвана» по согласию сторон, передает ТАСС.

Ранее в мае основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта создания блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c криптовалютой Gram.

Напомним, в августе 2019 года американские СМИ сообщали, что операторы Telegram «в течение ближайших двух месяцев» намерены запустить собственную криптовалюту Gram.

В ноябре 2019 года Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызывал Дурова для дачи показаний в рамках рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc. Претензии регулятора касались размещения токенов Gram.

По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов – 39 жителям США. Утверждалось, что таким образом компания выручила 1,7 млрд долларов, в частности 424,5 млн долларов «на рынке США». Власти США сочли, что у Telegram не было необходимого разрешения на осуществление этих операций.