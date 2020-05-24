Мнение: Ты, конечно, сразу в рай

24.05.2020, 1:20, Разное

Производство вакцины от коронавируса в России может начаться в конце лета. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости». «Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», — сказал Гинцбург. «К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать», — уточнил он.

Казалось бы, хорошая новость. Однако буквально полтора месяца назад речь шла о совершенно ином:

Процесс создания вакцины, защищающей от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, может занять несколько лет, рассказал РБК старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров. «Сколько он займет точно, никто не знает», — сказал он, отметив, что после создания вакцины нужно будет еще доказать то, что она работает так, как надо. «Люди могут создать быстро, но не факт, что она будет работать эффективно, как надо. Это длительный процесс, который в совокупности может занять от полутора до трех лет», — пояснил Никоноров, отметив, что о производстве вакцины говорить тем более рано.

Такая разница в сроках – "три месяца" и "до трех лет" ставит под вопрос либо профессионализм кого-то из специалистов или их честность. Проблема очевидна – если вакцина создается по принципу "давай-давай", а основным параметром является соревнование с какими-нибудь зарубежными партнерами – дескать, смотрите, мы круче других, то вопросы безопасности, понятно, идут лесом.

Кроме того, нас уверяют, что нынешний коронавирус – это нечто особенное. Ранее не виданное. Каждый день появляются какие-то новые данные о том, что именно он поражает и насколько опасен в отложенной перспективе. Возникает совершенно законный вопрос – не окажется ли наспех сляпанная вакцина чем-то посерьезнее по своим последствиям, чем сам вирус?

Вопрос непраздный, так как борьба с коронавирусом уносит жизни людей, которые не могут получить полноценную помощь в других заболеваниях, не таких модных в нынешнем сезоне. Уже уносит. И никакого иного здравого объяснения статистической сверхсмертности при вполне заурядной смертности от самого коронавируса не существует.

Не стоит также забывать, что у нас явочным порядком введен фашизм. Отменены все права, законы, даже конституция. Действует только сиюминутная рефлекторная реакция власти с весьма сомнительными мотивами и очевидными управленческими провалами везде. Что означает лишь то, что в случае принятия решения о принудительной вакцинации ее будут проводить предельно фашистскими методами. И опять – это не для красного словца, в Совете федерации вошедшие в раж "сенаторы" требуют ввести обязательное предъявление прививочных карт от абитуриентов. Легко представить, что в магазин тоже скоро потребуется не только маска и перчатки, но и штамп в паспорте о полученной прививке. Психоз нарастает, а в такой обстановке принять решение о принудительной, буквально ветеринарной, вакцинации населения станет проще простого.

Собственно, тем и отличается "человеческая" медицина от ветеринарной, что за человеком остается последнее слово – он вправе принять решение принять или отказаться от медицинской процедуры. Но у нас теперь фашизм, для власти теперь мы все – обычный скот, причем не самый важный. А потому потенциально сомнительная вакцина с ударными сроками производства, не имеющая полноценной гарантии безопасности, будет вводится миллионными дозами.

Кто там говорил про 15 миллионов, достаточных для обслуживания российской трубы? Ну так ситуация – вот она. Потери населения всегда можно будет списать на чрезвычайную ситуацию, которая требовала быстрых решений.

Вопрос стоит вполне ребром – готовы ли мы еще раз поверить записным лжецам, которые лгут всегда, всем и обо всем? Поверить в то, что спешным образом готовящаяся вакцинация не убьет миллионы людей? Путин уже сообщил нам, что мы все вместе с ним попадем в рай, и учитывая его очевидно неадекватное состояние, он вполне может решить, что маленькое жертвоприношение сделает его поход в это учреждение более торжественным. Готовы ли мы проводить его лично всем народом до дверей – вот в чем вопрос.