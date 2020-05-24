Личное: Бузова и захват заложников

24.05.2020, 1:10, Разное

«Я боюсь неадекватных людей», — заявила Ольга Бузова, комментируя сегодняшний захват заложников террористом в «Альфа-банке».

Террорист потребовал привести к нему Бузову. Видимо, его достала не только нынешняя экономическая задница, но и неугомонная Оленька.



Фото: Radar Magazine

Только после того, как заложников освободили, Бузова заявила, что пошла бы их спасать.

Да, вы всё правильно поняли. Именно в таком порядке:

1) Террорист захватил заложников и потребовал привести к нему Бузову.

2) Спецслужбы освободили заложников и произвели арест террориста.

3) Бузова нафигарила безобразные пластмассовые губищи ядрёной красной помадой, надела на своё страшное едало выражение «печальки» и запилила в сториз Эскортограма видосик. В видосике Оленька, от алкогольного отёка которой не смогла отвлечь внимание даже яркая помада, храбро заявила: если бы потребовалось, она бы пошла к террористу спасать заложников.

Попиарилась дура, называется. Хайпанула.

Дебилы судят людей по себе и искренне верят в то, что окражающие не обращают внимание на их мелкую хитрожопость.

Бузова считает, что её предложение оправиться к террористу после того, как террорист, собственно, уже был арестован, останется незамеченным. Это же маленькая такая, по мнению идиотки, деталька: какая разница «до» или «после»? Главное же — предложить услуги, выставить себя светлым человечком с неравнодушным сердечком.

Чем дальше коронавирус, тем чаще высказываются наши деревенские селебы, изо всех сил стараясь, чтобы их не забыли. И чем больше они высказываются, тем очевиднее становится, как сильно деградировало наше общество с момента развала Советского Союза.

Какое общество — такие и кумиры, чего уж тут.

Развалив Союз, мы развалили не только всё плохое, что там было, но и самое прекрасное.

Самым прекрасным в Союзе был моральный облик народа. Советские люди, в большинстве своём, были интеллигентны, воспитаны, пусть в чём-то наивны, но с совестью у них был полный порядок.

Советскому человеку было стыдно быть сволочью.

У советского человека кумирами были Юрий Гагарин, маршал Жуков и Зоя Космодемьянская.

А сейчас кто в кумирах?

Истеричная мещанка Яна Рудковская, трясущая перед камерой своими дорогущими туфлями и презрительно обзывающая девочку-сироту «умственно отсталой»? Идиотка Бузова? Обдолбанный Джиган, называющий дочь свинотой, и его женат с отпиленным носом, по слухам — бывшая эскортница? Боня, делавшая минет под камерами публичного дома 2, а теперь пропагандирующая на всю страну употребление галлюциногенов, на почве которых у неё поехала крыша?

В кого не плюнь из этой публичной шайки — везде вы увидите лицемерие, недалёкость, грязь, разврат, алчность и очень гибкий моральный комплекс.

Мои дорогие, у вас есть дети.

Именно вы отвечаете за то, в каком обществе им жить: в обществе, построенном на ценностях Бузовой, Бони и Рудковской, или в обществе, где в цене — духовность и интеллект.

Именно вы отвечаете за то, кем вырастет ваш ребёнок: недалёким эгоистом-потребителем, который прётся от жизненного успеха Оксаны Самойловой, или человеком вдумчивым и отзывчивым — тем, на кого вы сами сможете положиться. Тем, кто не сдаст вас с дом престарелых со словами: «А чо такова? Там — общение и хорошо кормят».

Наши селебруны — это олицетворение принципа «А чо такова?»

Держитесь от них подальше и постарайтесь уберечь от их влияния своих детей.

Здоровья всем и терпения!

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