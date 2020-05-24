Шнуров выставил огромный живот на всеобщее обозрение

24.05.2020, 1:00, Разное

Музыкант Сергей Шнуров каждую мысль способен облечь в стихи. В таланте фронтмену группы “Ленинград” не отказать. Сегодня он опубликовал настоящий гимн карантину, который, в отличие от многих, ничуть его не напрягает.

В своем поэтическом произведении артист признался, что никакого желания выходить на работу у него нет. Они с супругой бизнесвумен Ольгой Абрамовой отлично обжились в загородном доме и прекрасно проводят время. При этом себя в оде карантину Шнуров сравнил с Робинзоном, а свою суженную – с Пятницей.

“Не готов к рабочему сезону. Жизнь и так вполне налажена. Я сижу на даче Робинзоном И как Пятница моя жена”, – начинает свое стихотворение поэт-музыкант (здесь и далее сохранена орфография и пунктуация автора – Прим. Ред.).

Кстати, публикация сопровождается ироничным фото с голым торсом неизвестного мужчины. Жировые складки незнакомца помечены согласно месяцам на карантине. “Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях”, – творчески обыгрывает всероссийское ожирение на самоизоляции Сергей Шнуров.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Дек 2018 в 1:09 PST

Судя по всему, пребывание в загородном доме с четвертой, 31-летней супругой, музыканту явно по вкусу. Влюбленные наслаждаются временем, которое могут провести вдвоем. “Было здорово и мне и моей бабе, И сидели мы на даче, как в раю”, – откровенничает в стихотворной форме музыкант.

Стоит отметить, что некоторые подписчики не согласились с Шнуровым. Многие искренне мечтают, чтобы карантин сняли, и можно было вернуться на работу. Ибо не у всех есть средства к праздному пребыванию дома. Об этом поклонники и рассказали своему кумиру в комментариях.