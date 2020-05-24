Мнение: Разместил фотографию Гитлера будучи пьяным

24.05.2020, 0:50, Разное

Поймали еще двоих "шутников", грузивших фотографии Гитлера и Власова на сайт "Бессмертного полка",

Главное следственное управление Следственного комитета России продолжает выявлять лиц, разместивших фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участников, боровшихся с нацистской Германией.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Следствием установлено, что не позднее 4 мая 2020 года житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен «Гилтер Адик».

Кроме того, не позднее 5 мая текущего года Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Власова.

По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Власова возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично.

Следователями СК России проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

Следствие продолжает собирать характеризующие материалы в отношении указанных лиц. Установлено, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство привлекался к административной ответственности. Кроме того, Шестаков привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби – за кражу.

Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего и устанавливать всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.

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Плюс еще отловили авторшку фейка про отгрузку трупов умерших от коронавируса по ночам.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Как сообщалось ранее, пользователь сети Интернет разместил и распространил на интернет-ресурсах заведомо ложную информацию, согласно которой в районе Крылатское города Москвы из одного учреждения в ночное время вывозятся тела людей, умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Указанное сообщение было опровергнуто отраслевым органом исполнительной власти как не соответствующее действительности.

В ходе предварительного расследования установлена жительница района Крылатское 1979 года рождения. В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, в которой обсуждаются актуальные вопросы, интересующие жителей столицы. Информацию, касающуюся коронавирусной инфекции, разместила с целью привлечения внимания общественности и новых подписчиков.

В настоящее время следователи продолжают проведение ряда следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.

https://sledcom.ru/news/item/1466451/ – цинк