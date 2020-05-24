Вывозной рейс из Индии вылетел в Россию

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24.05.2020, 0:48, Новости дня

Из аэропорта индийского штата Гоа специальным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» в Россию вылетели 88 человек, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Всего на борту находятся 88 человек, включая десять детей. 44 пассажира летят до Ростова-на-Дону, 41 – до Уфы, трое – до Екатеринбурга. В аэропорт Платов прибытие ожидается поздно ночью – в 3.15 – 24 мая, в Уфе самолет приземлится в 9.15, в Кольцово – в 12.20», – приводит сообщение пресс-службы авиакомпании ТАСС.

Напомним, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян. На воскресенье запланированы вывозные рейсы в Россию из шести стран.

15 мая и.о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел 900 млн рублей для оказания помощи находящимся за рубежом россиянам.



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