 

“Не сошлись характерами”. Цуренко прекратила сотрудничество с иностранным тренером

24.05.2020, 0:42, Новости дня

Украинская теннисистка Леся Цуренко объявила о прекращении сотрудничества с эстонским специалистом Сильвером Карьюсом. Об этом 23 мая проинформировал портал “Большой теннис Украины”.

“Продолжим ли мы работу с Сильвером Карьюсом после возобновления соревнований? Нет, с Сильвером я закончила сотрудничество. Совсем не сошлись характерами. Кто меня сейчас тренирует? Никто, но можно сказать, что мама Марты [Костюк, украинской теннисистки]. Она ведет тренировки”, – объяснила Цуренко.

С Карьюсом украинка начала работать перед началом сезона 2020 года, отмечает “Большой теннис Украины”.

30-летняя Цуренко – бывшая вторая ракетка Украины. Сейчас она занимает 139-е место в рейтинге WTA, являясь пятой по рейтингу в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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