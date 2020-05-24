Аргентина объявила дефолт. Это девятый дефолт в истории страны

24.05.2020, 0:42, Новости дня

В пятницу, 22 мая, Аргентина не смогла выплатить $66 млрд по внешним обязательствам, оказавшись таким образом в состоянии дефолта. Как пишет Buenos Aires Times, власти страны отказалась платить по долгам до заключения соглашения о реструктуризации.

Издание отмечает, что это уже девятый дефолт в истории страны и второй с начала XXI века (в предыдущий раз страна объявила дефолт в 2001-м).

Срок переговоров с кредиторами продлен до 2 июня. Источник Reuters, близкий к переговорному процессу, заявил, что стороны могут достичь соглашения в ближайшие дни.

Агентство Associated Press отмечает, что Аргентина пытается реструктуризовать задолженность на общую сумму $66,23 млрд (общий объем госдолга страны составляет около $323 млрд). В конце прошлого года, еще до начала пандемии коронавируса, правительство предложило держателям облигаций списать $37,9 млрд по процентам и установить трехлетний льготный период с процентной ставкой 0,5%.

22 мая Буэнос-Айрес должен был выплатить держателям порядка $500 млн, но не смог согласовать условия с кредиторами.