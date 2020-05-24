 

Independent – Красный Крест предупредил о «тройной угрозе» Восточной Африке

24.05.2020, 0:31, Новости дня

Жителям Восточной Африки грозят голод и болезни в результате воздействия сразу трёх кризисов — распространение коронавируса, наводнения и нашествие саранчи, пишет The Independent. Несмотря на то что Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца направила в регион £5,9 млн, ожидается, что в ближайшие несколько недель положение людей может осложниться.


Reuters

Сотни тысяч жителей Восточной Африки находятся под угрозой голода и болезней в результате воздействия на регион «тройной угрозы», пишет The Independent со ссылкой на представителей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Как отмечает издание, восточноафриканские страны были вынуждены принять меры по ограничению распространения коронавируса. Однако вирус пришёл в регион одновременно с наводнениями и нашествием саранчи.

В Кении, Сомали и Руанде наводнение вынудило покинуть свои дома около полумиллиона человек, счёт погибших идёт на сотни. Кроме того, нынешнее нашествие саранчи считается крупнейшим за последние десятилетия — сотни миллиардов насекомых уничтожают урожай и сельскохозяйственные угодья, лишая людей как пропитания, так и источников дохода.

«Продолжающиеся наводнения усугубляет другие угрозы, вызванные COVID-19 и нашествием саранчи. Ограничения на путешествия и передвижение, призванные замедлить распространение коронавируса, препятствуют усилиям по борьбе со стаями саранчи, опустошающими посевы», — заявил региональный директор Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Саймон Миссири.

По его словам, жители Восточной Африки в настоящее время столкнулись с «необычайно сложной гуманитарной ситуацией». При этом гуманитарное движение уже направило в Эфиопию, Кению, Сомали, Южный Судан, Танзанию, Руанду и Уганду £5,9 миллионов на раздачу продуктов питания и других предметов первой необходимости, пишет The Independent.

Тем не менее Миссири отмечает, что в организации «обеспокоены тем, что число голодных и больных людей в ближайшие недели увеличится, поскольку наводнения и COVID-19 продолжают серьёзно сказываться на возможностях многих семей в регионе справляться с трудностями».



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