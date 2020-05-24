WP – покупая нефть у США, Лукашенко шлёт сигнал России

24.05.2020, 0:30, Новости дня

После конфликта с Россией из-за нефти и перебоя с поставками Лукашенко стал покупать нефть в других странах. Из них сотрудничество с США самое резонансное, поскольку таким образом белорусский президент хочет показать свою независимость от России. Впрочем, политологи предупреждают, что такой путь кроет в себе опасности, пишет Washington Post.



Reuters

Когда Белоруссия договорилась о первой поставке американской нефти, это было не просто торговое соглашение, пишет Washington Post. По словам автора статьи, это был сигнал для Москвы: один из главных её союзников решил опробовать свои отношения с Западом.

Как отмечают политологи, таким образом Лукашенко хочет показать России, что он может выжить и без её поддержки. Он давно пытается балансировать, поддерживая близкие отношения с Москвой, но не слишком тесные. Он редко вставляет палки в колёса политике Кремля, но при этом ему удаётся противиться усилиям РФ по формированию единого государства, хотя об этом они договорились ещё в 1999 году.

Нефть часто становится вопросом в их взаимоотношениях. Так, когда в декабре они не смогли договориться по ценам на нефть, РФ временно прекратила поставки. И тогда Лукашенко пообещал диверсифицировать источники энергоресурсов. Воспользовавшись коронавирусом, он покупал нефть у Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии.

Теперь же нефть в Белоруссию идёт из США. И, как отмечает автор статьи, мало какие другие поставки могут сравниться с этими по геополитической важности. Так что даже госсекретарь США Майк Помпео отметил, что они укрепляют суверенитет и независимость Белоруссии.

Помпео сам в феврале приезжал в Белоруссию — и стал первым высокопоставленным американским чиновником, который посетил страну за время правления Лукашенко. Тогда он и предложил Минску поставлять нефть по рыночной цене. А в апреле две страны официально возобновили дипломатические отношения.

Первая партия в 80 тыс. тонн — вероятно, пробная. Ожидается, что танкер прибудет в порт Литвы в начале июня. Если всё пройдёт хорошо, то Минск может пойти на новые покупки. А посредничество прибалтийских соседей Белоруссии может привести к улучшению отношений между ними и Минском, отмечают эксперты.

Но при этом Лукашенко может столкнуться с трудностями в отношениях с Россией в краткосрочной перспективе. Тем более что ему предстоят выборы в августе. Плюс, Лукашенко критикуют и внутри страны, и за её пределами за его ответ на коронавирус. Репортаж на эту тему показали и по российскому телевидению, после чего Белоруссия всю телевизионную команду лишила аккредитации, обвинив в дезинформации.

Белорусские политологи опасаются, что действия Лукашенко ведут к тому, что и он сам, и его страна в отношениях с Россией выходят в опасную зону. И хотя Белоруссия от РФ не отворачивается, действия Лукашенко злят многих россиян. «Америка, как любит повторять Лукашенко, на самом деле главная держава на земле. Но важность РФ для Белоруссии в политике гораздо больше», — приводит издание слова директора Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгения Прейгермана.

Другой белорусский политолог Андрей Егоров в общении с журналистом Washington Post отметил, что, хотя у Лукашенко долго не было реальной оппозиции, нынешние выборы могут стать интересными, благодаря двум новым кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.



При этом, по его словам, пророссийские настроения в Белоруссии пошли на спад, и многие теперь выступают за укрепление сотрудничества с Западом. Довольно скромную сделку с США не стоит переоценивать в этом ключе, но она может стать сигналом, что белорусская экономика делает разворот. При этом, если такая тенденция продолжится, Белоруссия может стать финансово зависима от Запада, предупреждают политологи.