В Москве за сутки от коронавируса умерли 59 пациентов

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24.05.2020, 0:25, Новости дня

Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, общее число скончавшихся достигло 1993, свидетельствуют данные оперштаба.

Днем ранее сообщалось, что умерли 67 пациентов с коронавирусом.

Число вылечившихся от коронавируса в России – примерно 108 тысяч человек. За все время пандемии умерли чуть больше трех тысяч человек, почти две тысячи из них — в столице.

В Подмосковье отменили электронные пропуска. Цифровые разрешения, которые жители Подмосковья получили для поездок в Москву, действительны до 27 мая. После этого необходимо будет оформить пропуск уже на портале Мос.ру. Несмотря на заметные послабления, масочный и перчаточный режим в Подмосковье сохраняется. За отсутствие индивидуальных средств защиты нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей.



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