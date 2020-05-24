 

Футболист “Спартака” Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

24.05.2020, 0:25, Новости дня

Полузащитник московского "Спаратка" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии после того, как заразился вирусом COVID-19. Накануне он сдал положительный тест на коронавирус.

"Что касается моего физического состояния, то я чувствую себя прекрасно, — признается Бакаев на своей странице в Instagram. — Болезнь протекает бессимптомно. Все огромное спасибо за поддержку. Призываю всех оставаться дома. Совсем немного и мы вернемся к своей нормальной жизни".

Бакаев стал третьим представителем "Спартака", заболевшим коронавирусом. В результате тестирования команды выяснилось, что на самоизоляции им переболел Роман Хобнин. А еще седьмого мая стало известно о заболевании COVID-19 главы клуба Леонида Федуна. Ранее он признавался, что чувствует себя "не очень".

Помимо Зелимхана среди игроков российской премьер-лиги также зафиксированы случаи заражения у Павла Погребняка из "Урала", Джефферсона Фарфана из "Локомотива", Константина Плиева из "Рубина" и Романа Евгеньева — игрока "Динамо".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Школьник из Подмосковья разбился на угнанной у родителей машине

26.03 / Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

13.05 / Китай выступил против продажи Францией оружия Тайваню

02.05 / Подмосковные полицейские вернули матери сбежавшую четырехлетнюю дочь

30.04 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в Калининград

16.05 / В условиях карантина: традиционный VK fest начался в интернете

28.03 / Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

01.05 / Глава Минздрава выступил против досрочного смягчения карантина в Черкассах

02.04 / Минюст предложил меры поддержки адвокатуры, нотариата и НКО

03.04 / Путин поручил организовать поэтапный допуск на дороги беспилотных автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска