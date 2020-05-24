Футболист “Спартака” Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

24.05.2020, 0:25, Новости дня

Полузащитник московского "Спаратка" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии после того, как заразился вирусом COVID-19. Накануне он сдал положительный тест на коронавирус.

"Что касается моего физического состояния, то я чувствую себя прекрасно, — признается Бакаев на своей странице в Instagram. — Болезнь протекает бессимптомно. Все огромное спасибо за поддержку. Призываю всех оставаться дома. Совсем немного и мы вернемся к своей нормальной жизни".

Бакаев стал третьим представителем "Спартака", заболевшим коронавирусом. В результате тестирования команды выяснилось, что на самоизоляции им переболел Роман Хобнин. А еще седьмого мая стало известно о заболевании COVID-19 главы клуба Леонида Федуна. Ранее он признавался, что чувствует себя "не очень".

Помимо Зелимхана среди игроков российской премьер-лиги также зафиксированы случаи заражения у Павла Погребняка из "Урала", Джефферсона Фарфана из "Локомотива", Константина Плиева из "Рубина" и Романа Евгеньева — игрока "Динамо".