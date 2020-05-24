В Дагестан направлены специалисты Минобороны для борьбы с COVID-19

24.05.2020, 0:25, Новости дня

Специалисты Минобороны по поручению президента направлены в Дагестан, помогать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Одно из соединений Западного военного округа выдвинулось из подмосковного Алабино. Конечным пунктом будет дагестанский город Ботлих, где военные развернут мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, сообщает "Россия 24".

Колонна должна преодолеть почти две тысячи километров. Остановку на дозаправку сделали в Воронежской области.