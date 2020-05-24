В США начались длинные выходные накануне Дня поминовения

24.05.2020, 0:05, Новости дня

В начале длинных выходных, предшествующих Дню поминовения, президент Дональд Трамп отправился играть в гольф, вновь призвав губернаторов открыть экономику штатов. Тем не менее, многие американцы все еще проявляют осторожность – в субботу число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1,6 миллиона.

Автомобильный кортеж, сопровождающий президента, прибыл в Национальный гольф-клуб Trump в Стерлинге, штат Вирджиния, днем в субботу.

Национальный гольф-клуб Trump в Стерлинге, 23 мая 2020 года

25 мая президент планирует посетить Арлингтонское национальное кладбище и национальный памятник Форт-Мак-Генри в Балтиморе. В среду Трамп отправится во Флориду, где он будет наблюдать за космическим стартом американских астронавтов, которые впервые за последние годы отправятся на орбиту на американском корабле.

В Калифорнии, где вновь открываются многие компании, власти округа Лос-Анджелес заявили, что жесткие ограничения продлятся до 4 июля.

Некоторые лидеры религиозных конфессий не согласились с заявлением Трампа о том, что молитвенные дома и храмы как жизненно важные объекты должны полностью открыться для верующих уже в эти выходные.

«Находясь в эпицентре этой пандемии и желая защитить нашу паству, мы советуем не открывать собрания до тех пор, пока нам не будет предоставлена более точная и единообразная информация», – сказал епископ Пол Эгенстайнер, курирующий евангелическо-лютеранскую церковь в Нью-Йорке.

В штате Нью-Йорк сегодня зарегистрировано самое низкое за последние недели число случаев смерти от коронавируса – 84, что губернатор Эндрю Куомо назвал критической отметкой. В пик кризиса, 8 апреля, в Нью-Йорке от коронавируса за один день умерли 799 человек.

«Для меня это признак того, что мы добились реального прогресса», – сказал Куомо.

Дожди омрачили начало праздничных выходных на северо-восточном побережье США, где, как ожидалось, вновь открытые пляжи привлекут толпы людей. На пляже Орчард-Бич в нью-йоркском Бронксе, который был переполнен в прошлые выходные, в субботу немноголюдно.

Возвращаются к жизни многие районы Нового Орлеана, где, впервые за последние два месяца, открылись двери некоторых ресторанов. Впрочем, многие заведения в главном туристическом районе города, Французском квартале, в субботу все еще были закрыты.