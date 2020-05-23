В Киеве нашли тело депутата Верховной Рады Валерия Давиденко

23.05.2020, 10:47, Новости дня

В Киеве найдено тело народного депутата 8 и 9 созывов Верховной Рады Валерия Давиденко. Он был членом Комитета по вопросам экономического развития. По данным правоохранительных органов, Давиденко скончался от огнестрельного ранения, рядом с его телом нашли пистолет.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о гибели Валерия Давиденко. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что полиция рассматривает версию самоубийства как основную, но следствие не исключает и инсценировки самоубийства. Пока Нацполиция Киева открыла расследование смерти народного депутата Давиденко по статье “Умышленное убийство”.

На досрочных парламентских выборах 2014 года Давиденко прошел в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу от всеукраинского объединения “Заступ”. Тогда он набрал 39% голосов избирателей. В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец от округа в Черниговской области. С 6 декабря 2019 стал членом депутатской группы “Доверие”, ранее ни в одной из фракций не состоял.

Валерий Давиденко с мая 2013-го по март 2014 года был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.