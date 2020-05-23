Илон Маск оценил звучание русского языка

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23.05.2020, 23:48, Новости дня

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что ему очень нравится звучание русского языка.

«Мне очень нравится звучание русского языка», – написал Маск в своем Twitter, отвечая на пост одного из русскоязычных пользователей соцсети.

Мужчина опубликовал фотографию пшеничного хлеба, поинтересовавшись у основателя компаний Tesla и SpaceX: «Как тебе такое, Илон Маск?»

Напомним, 10 мая Илон Маск по-русски обругал экс-министра труда США Роберта Райха. После этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил основателя компаний Tesla и SpaceX со Штирлицем.



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