 

“Много фотошопа и пластики”: Фолловеры Светланы Лободы поразились метаморфозе певицы

23.05.2020, 23:30, Разное

Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram несколько фотоснимков, вызвавших весьма неоднозначные отзывы у подписчиков. По мнению некоторых из них, лицо знаменитости преобразилось до неузнаваемости.
В частности, самая свежая из публикаций включила в себя коллаж из двух фото. На первом из них Светлана Лобода изображена в компании своей старшей дочери Евангелины на фоне нежного комнатного интерьера в светлых тонах. Второе снято на том же фоне, но на нём красавица позирует уже в одиночестве. Примечательно, что на обоих снимках она облачена в один наряд: тонкое белое короткое платье, сшитое из полупрозрачных кружев. Фотографии хозяйка микроблога не стала сопровождать пространными откровениями, а лишь отметила смайликом-сердечком, традиционно олицетворяющим “любовь”.

Стоит отметить, что части фолловеров пришелся не по душе образ исполнительницы, точнее – её лицо. Данные посетители аккаунта пришли к выводу, что поп-звезда в очередной раз злоупотребила “приукрашивающими” внешность методиками в виде пластики и фотошопа, и в результате – её невозможно узнать. “Лобода не похожа на Лободу”, “Очень не похожа!!! Нос, скулы..”, “Это не Лобода…” – вот лишь некоторые из комментариев разочарованных подписчиков.

Впрочем, значительно большее количество любителей творчества певицы не разделили возмущений своих “визави”. По их мнению, красота любимицы не вызвала у них сомнений в истинности. “Вы просто великолепная”, “Шикарная”, “Ты – мой самый лучший день”, – такими тирадами парировали доводы оппонентов поклонники Светланы Лободы. Примечательно, что за считанные часы публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.



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