Пугачеву вплели в грандиозный скандал

23.05.2020, 23:15, Разное

Стриптизер Сергей Глушко рассказал, что вынужден прервать концертную деятельность. По словам артиста, он и его семья находятся в бедственном положении. Тарзан признался, что и сам бы не отказался от поддержки со стороны поклонников.

Муж Королевой заявил, что сейчас даже пенсионеры живут лучше, чем он и остальные артисты. Свои слова Глушко аргументировал тем, что пожилые люди могут рассчитывать на выплаты от государства, а его коллеги могут забыть о какой-либо помощи.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Янв 2019 в 3:49 PST

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян прокомментировал слова Тарзана.

“Я, конечно, понимаю, что у Пугачевой и Киркорова с концертами напряженка, да и Тарзан без дела простаивает. Но все же, смею надеяться, что у этих людей была минимальная финансовая подушка. Есть масса людей, у которых сегодня ситуация куда хуже. С ними как быть?” – задал вопрос Вадим Манукян.

Эксперт уверяет, что некоторые коллеги Тарзана и в мирное время не собирали полные залы на самых престижных площадках страны. По мнению Манукяна, именно они сейчас находятся в отчаянном положении из-за отсутствия финансовой подушки.