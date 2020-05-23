“Ребенок унижен!”: наставник при всех опозорил дочь Тимати

23.05.2020, 23:15, Разное

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой шестилетняя Алиса пострадала от требовательного учителя балета. В режиме самоизоляции малышка не перестает заниматься танцами – теперь уроки проходят в видео-формате. Алисе нелегко даются пируэты, но особенно тяжело ребенку слышать критику в свой адрес.

На очередном уроке хореограф попросил дочь Тимати выполнить движение в одиночестве перед камерой, а остальным ученикам наказал следить за Алисой. После не совсем чисто выполненного упражнения преподаватель попросил сверстников малышки оценить ее успехи.

Плохой результат он объяснил тем, что дочка Тимати невнимательно слушает объяснения. “Потому что когда объясняют движения, ты делаешь непонятно что! А потом болтаешься! Делаем перезаход”, – отчитал ребенка тренер.

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Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280) 23 Май 2020 в 1:04 PDT

Семейную “трагедию” выложила у себя на странице мама Тимати Симона. Некоторые подписчики сошлись во мнении, что с шестилетним ребенком нельзя обходиться так строго. “Попросили оценить других, как она танцует, и при всех поругали… Конечно, ребенок себя унизительно чувствует”, “Странные впечатления от просмотра видео… Малышка вообще отдыхает?”, “Очень строгий тренер!” – негодовали фанаты звездного семейства.

Впрочем, сама Симона отметила, что в спорте без усердия и трудолюбия никак, а Алиса очень любит балет и будет заниматься дальше.