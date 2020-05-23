Захвативший заложников в отделении банка в центре Москвы признал вину

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23.05.2020, 23:08, Новости дня

Захвативший отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в центре Москвы признал вину во время допроса, следует из видеозаписи, распространенной Следственным комитетом России.

«Вину признаю», – приводит слова подозреваемого ТАСС.

Мужчина не смог объяснить, с какой целью он захватил заложников. «Знать правду, мне интересна правда», – сообщил подозреваемый. На вопрос следователя, о чем «правда», задержанный сказал: «О себе».

Напомним, в субботу в одном из банков в центре Москвы мужчина захватил заложников. В ГУ МВД по Москве сообщали, что подозреваемый зашел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды. Подозреваемого задержали. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.



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