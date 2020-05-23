Обозреватель Fox News – дело против советника Трампа всегда было обманом

23.05.2020, 22:45, Новости дня

Соратники Барака Обамы сейчас утверждают, что Майкл Флинн всегда был российским шпионом, однако при передаче дел сам Обама не заявил об этом Трампу. Трамп назначил Флинна советником по национальной безопасности, и с тех пор его постоянно допрашивают о связях с Россией. Но истинная причина этого преследования в том, что он враг Обамы, уверен внештатный обозреватель Fox News Дэн Бонгино.



Reuters

С каждой новой порцией информации о деле бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна американцы всё больше понимают, что вся эта история была обманом с самого начала, заявил обозреватель Fox News Дэн Бонгино.

«Если вы искренне считали, что Майкл Флинн — шпион до такой степени, что люди президента сказали следить за его телефонными переговорами, то как вы могли не сообщить об этом новой администрации и позволить русскому шпиону сидеть в Белом доме», — возмутился Бонгино. И он делает вывод: конечно, соратники Обамы не знали об этом.

Дело в том, что Барак Обама предупредил победившего на выборах Дональда Трампа, что его администрация считала Флинна «проблемным», и его уволили с поста директора Разведывательного управления Министерства обороны.

Бонгино утверждает: Флинна стали преследовать ещё в 2015 году. По его словам, Флинн попал под прицел администрации Обамы, потому что выступал против сделки с Ираном.

«Вот так всё просто. Обама шпионил за своими врагами», — делает вывод обозреватель Fox News Дэн Бонгино.