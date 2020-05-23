 

Марио Гетце покинет “Боруссию” по окончании сезона

23.05.2020, 22:42, Новости дня

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце прекратит свои выступления за клуб после того, как завершится текущий сезон. Об этом сообщил председатель совета директоров Михаэль Цорк.

"Летом мы расстаемся с Гетце. Вместе с Марио мы приняли взаимное и уважительное решение, — приводит слова Цорка официальный сайт "шмелей". — Он — отличный парень".

Где Гетце продолжит свою карьеру после "Боруссии" не сообщается. За свою карьеру у 27-летнего хавбека было два периода выступлений в Дортмунде: с 2010 по 2013 год и с 2016 года по сегодняшний день. Между этими отрезками он защищал цвета "Баварии".

На данный момент стоимость Гетце оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 10,5 миллионов евро.



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