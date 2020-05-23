Захватчик “Альфа-банка” в Москве признал свою вину

23.05.2020, 22:42, Новости дня

Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, задержанный за попытку захвата заложников в "Альфа-банке" на Земляном Валу в Москве, признал свою вину в совершенном преступлении. Об этом он сообщил на допросе в Следственном комитете РФ.

Бывший одногруппник Барышникова по Институту бизнеса и права Антон сообщил, что общался с Алексеем достаточно плотно и в студенческие годы, и после окончания института. По его словам, Алексей никогда не гнался за деньгами и был нормальным, адекватным человеком, однако после отъезда из родного города изменился. Мужчина добавил, что шокирован сегодняшним инцидентом.

Однокашник сообщил, что Алексей переехал в Сочи, а затем — в Москву. После этого общение друзей прекратилось. По словам Антона, в жизни Алексея "каких-то глобальных проблем, катастроф не было". При этом Барышников несколько месяцев назад сообщил в соцсети, что "скоро будут происходить интересные вещи", пишет РИА Новости.

Между тем, согласно данным базы судебных приставов, Барышников задолжал 1,8 миллиона рублей. В отношении мужчины заведено 12 исполнительных производств в разных регионах России, от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга.