Байден признал «бесцеремонность» своего заявления об афроамериканцах-сторонниках Трампа

23.05.2020, 22:35, Новости дня

Джо Байден, предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии, признал вечером в пятницу, что его недавнее высказывание в адрес афроамериканцев, поддерживающих Дональда Трампа, было «бесцеремонным».

Бывший вице-президент оперативно извинился за свою реплику во время интервью популярному среди молодых афроамериканцев радиоведущему. В ходе интервью Байден заявил, что, по его мнению, афроамериканцы, поддерживающие Дональда Трампа, «не могут называть себя чернокожими».

Это заявление было встречено волной критики, в том числе и среди афроамериканского сообщества. Байдена обвинили в том, что он воспринимает как должное тот факт, что все чернокожие избиратели должны проголосовать за его кандидатуру. Выступая на заседании Афроамериканской торговой палаты в пятницу, Байден сказал, что он никогда не воспринимал поддержку афроамериканского сообщества «как непреложный факт».

«Я не должен был быть столь заносчивым», – заявил Байден, добавив, что «никто не обязан голосовать за какую-либо партию по признаку расы, религии или происхождения».

Накануне Джо Байден стал гостем The Breakfast Club – радиопрограммы, популярной среди молодых афроамериканцев. Во время интервью с бывшим вице-президентом, радиоведущий Чарламан За Год спросил Байдена о том, рассматривает ли тот Эми Клобушар, сенатора от Миннесоты, в качестве наиболее перспективного кандидата на роль вице-президента. Ведущий выразил неудовольствие в связи с тем, что Байден предпочел Клобушар, белую американку, другим женщинам-политикам афроамериканского происхождения.

Темнокожие избиратели, по словам За Года, «спасли вашу политическую карьеру во время праймериз» и «хотят от вас определенных вещей».

В ответ на это Байден заверил интервьюера, что он рассматривает кандидатуры сразу нескольких чернокожих женщин.

Затем помощник Байдена попытался завершить интервью, что вынудило ведущего сказать: «Вы не можете так поступать с черными СМИ».

Байден возразил, заявив, что он «поступает так и с черными, и с белыми СМИ», добавив, что «если у Вас есть проблема с тем, кого вы поддерживаете – меня или Трампа, то Вы не чернокожий».

Республиканцы и штаб Трампа немедленно раскритиковали комментарии Байдена. Сенатор Тим Скотт, сторонник действующего президента и единственный сенатор-республиканец афроамериканского происхождения, заявил, что он был «шокирован и удивлен» высказываниями Байдена.

«Я был поражен высокомерием и самонадеянностью его комментариев, – сказал Скотт на телефонной конференции, организованной штабом Трампа – Я не мог поверить своим ушам, что он упадет так низко, чтобы рассказывать людям, что они должны делать, как они должны думать и что значит быть черным».

«Никто из нас не может позволить, чтобы партия или [предвыборная] кампания [Байдена] испортили эти выборы, и подобные комментарии, откровенно говоря, заставляют чернокожих избирателей чувствовать, что на самом деле нас не ценят, и людям все равно, придем мы [на избирательные участки], или нет», – заявила Алисия Гарза, соучредитель движения «Жизни чернокожих имеют значение» и директор Black Futures Lab.

Адрианна Шропшир, исполнительный директор BlackPAC, национальной организации, занимающейся мобилизацией чернокожих избирателей, говорит, что многие афроамериканцы являются верными сторонниками Байдена. Однако, по ее мнению, такие комментарии могут помешать бывшему вице-президенту привлечь на свою сторону людей, которые сомневаются в том, стоит ли им участвовать в голосовании.

«Первое, о чем я подумала, это то, в какой степени это просто оттолкнуло таких избирателей и сколько еще работы нам предстоит сделать, чтобы убедить людей в том, что это стоит их времени и их усилий», – говорит Шропшир.