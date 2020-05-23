Доктор Мясников раскрыл настоящее количество больных коронавирусом в России

23.05.2020, 22:30, Разное

Советский и российский врач-кардиолог и врач общей практики, теле- и радиоведущий, автор книг о здоровье Александр Мясников расшифровал статистику по инфицированным коронавирусом в Российской Федерации. Доктор нашел ошибку в официальных подсчетах зараженных COVID-19.

66-летний врач, который возглавляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, рассказал в своем Telegram-канале, что официальная статистика говорит об общем числе инфицированных с момента начала пандемии, однако она не показывает реальную ситуацию на сегодня. Поскольку заболевание длится 7-14 дней, то больные COVID-19 на текущий день – это те люди, кто заразился максимум на протяжении последних 2-х недель. Остальные уже переболели коронавирусом и приобрели иммунитет, не включая тяжелых больных, находящихся в реанимации.

Мясников добавил, что каждый день называет количество инфицированных коронавирусом в РФ. Сегодня это 335 тысяч человек. На самом деле за последние 14 дней в стране зафиксировано почти 130 тысяч инфицированных, остальные 200 тысяч – это люди, которые уже перенесли инфекцию и имеют иммунитет к COVID-19.