Певица Полина Гагарина снялась дистанционно для обложки известного журнала

23.05.2020, 22:30, Разное

Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram серию снимков, предназначенных для авторитетного глянцевого журнала Glamour. Фотосессия стала первой в практике знаменитости, снятой без привлечения “живого” фотографа.

Публикация состоит из четырех фото, первое из которых украсит обложку июньского номера “глянца”. На нём исполнительница изображена сидящей на кухонной мебели и с аппетитом поглощающей кусок пиццы. Снимок Гагарина сопроводила информацией о том, что фотосессия явилась для неё по своему уникальной, так как сама она в этот момент находилась дома, а фотограф – в Лос-Анджелесе. Таким образом, снимки были сняты дистанционно через веб-камеру, а интервью журналист взял посредством платформы Zoom. Также звезда упомянула, что номер журнала станет сюрпризом для многих читательниц, ведь героинями выпуска станут не только селебрити, но и трое девушек не столь “продвинутых” профессий – учитель, врач и курьер.

Примечательно, что ранее фотографировать себя красавица доверяла только своему мужу-фотографу Дмитрию Исхакову: таким образом она не только гарантировала надлежащее качество изображений, но и обеспечивала своему супругу заработок. Однако в настоящее время пара находится в процессе оформления развода, поэтому певице и пришлось воспользоваться столь необычным для себя способом фотосъемки.

Снимки в новом формате понравились фолловерам. Поклонники традиционно выразили восхищение позитивным тонусом и красивой внешностью любимицы. “Полина, ты – красавица!” – восторженно отметила одна из подписчиц. Менее, чем за сутки, публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.