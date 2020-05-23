 

Трамп высказался о слабых сторонах Байдена

23.05.2020, 22:30, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Аткиссон выразил мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден «не помнит, что делал вчера», и его «никогда не считали умным человеком».

На вопрос о том, какие у Байдена есть преимущества, Трамп ответил: «Я бы сказал, что это опыт». «Но на самом деле у него нет опыта, потому что, как я думаю, он не помнит, что делал вчера. Какой может быть опыт?», – приводит слова Трампа ТАСС.

По утверждению Трампа, Байдена «никогда не считали умным человеком». «О слабых сторонах [Байдена] я могу говорить целый день», – добавил американский лидер.

Напомним, члены Демократической партии США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты Соединенных Штатов. При этом голосование по кандидатуре разрешили провести виртуально.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии здоровья Байдена.



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