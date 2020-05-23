Поклонники не узнали Хилькевич до пластики

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23.05.2020, 22:20, Разное

Поклонники звезды сериалы “Универ” были удивлены откровением Хилькевич и ее неожиданными изменениями во внешности. В комментариях под фотографией сразу же появились советы возбужденных фанатов. Кто-то по достоинству оценил образ актрисы, а кто-то отметил, что Анне совсем не подходит такая стрижка.

“Вы и без пластики были красивые. Ну это ваше решение”, – отреагировали пользователи.

Стоит отметить, что некоторые узнали в Хилькевич солистку группы “Тату” Юлию Волкову.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 22 Май 2020 в 11:14 PDT

Несмотря на критику, Анна периодически веселит своих поклонников и делится интересными “приспособлениями”. Несколько дней назад Хилькевич опубликовала пост, в котором рассказала, что придумала способ, как заставить мужа сфотографироваться.

“Маски – это идеальное приспособление для мужей, жены которых все время просит сфоткаться вместе”, – пошутила актриса.



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